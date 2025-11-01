こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

11月1日は、ワン・ワン・ワンで「犬の日」。もちろん、ネコちゃんだって私たちにとっては大切な家族です。

季節の変わり目に合わせたウェアや、毎日の食事環境、お出かけの際の安全性。家族同然の彼らには、人間と同じように快適な環境を整えてあげたいもの。しかし、「デザインも機能も妥協したくない」と思うと、商品選びに悩んでしまう飼い主さんも少なくありません。

そこで今回は、愛犬・愛猫との暮らしをより豊かにする、実用性とデザイン性に優れたペット用品を3つ厳選してご紹介します。

本格派コートで冬支度。L.L.Beanのリバーシブル仕様

最初にご紹介するのは、老舗アウトドアブランドL.L.Beanが手掛ける本格派ドッグコート。同社の人気商品をベースにデザインされています。

最大の特徴は、丈夫なコットン・キャンバス地と、肌触りの良いチェック柄フランネルのリバーシブル仕様。その日の気分やシーンに合わせて2つの表情を楽しめます。素材はどちらもコットン100％。糸染め加工で色持ちが良く、洗濯機で丸洗いできる手軽さも魅力です。

胸とお腹はベルクロ（面ファスナー）でしっかりフィットし、背中にはリードを通す穴も完備。散歩時の使い勝手も抜群です。

ニオイも汚れも洗濯機で丸洗い！無印良品の清潔キャリー

続いてご紹介するのは、無印良品の「洗えるキャリーバッグ 」。小サイズは体重5kgまで、大サイズは体重8kgまでのワンちゃん・ネコちゃんを対象としています。

最大の魅力は、その名の通り「丸洗い可能」であること。本体は速乾性のあるポリエステル製で、底板を外せば洗濯機で洗えます（推奨洗濯機サイズ：7.5kg以上）。通院時はもちろん、車での移動やカフェで気になるニオイや抜け毛もリセットでき、いつでも清潔な状態を保てます。

安全性も優秀で、飛び出し防止金具やクッション性のあるウレタンを内蔵。天面と側面に出入口があり、天面はメッシュと布の二重蓋仕様。ペットの様子を見つつ、人混みではプライバシーも守れます。

食べやすい高さに。選べる2サイズの「木製スタンド」

最後にご紹介するのは、同じく無印良品の「木製スタンド」。体重10kgまでのペットを対象とした、食事が楽になるスタンドです。

素材は温かみのある天然木を使用し、金具にはさびにくいステンレスを採用。シンプルなデザインはどんな部屋のインテリアにも馴染みやすく、日本製という品質の高さも安心です。コンパクトながら安定感も十分。

ペットが無理なく自然な姿勢で食事を楽しめるよう、食べやすい高さにこだわって設計され、サイズは小サイズ（高さ約13cm）と大サイズ（高さ約16cm）の2種類。それぞれ別売りの専用フードボウルと組み合わせて使用します。

デザインも機能も妥協しない、厳選ペットアイテム3選。毎日の「あったらいいな」を叶えるアイテムで、大切な家族との暮らしをもっと快適にしませんか

