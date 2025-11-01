REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」

　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

3位　Titan Army P275MS+

P275MS+（Shenzhen Century Innovation Display Electronics）

4位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

5位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

6位　G242L E14

G242L E14（MSI）

7位　G-MASTER GB2770HSU-B6

GB2770HSU-B6（マウスコンピューター）

8位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

9位　TCL 32R84

32R84（TCL Corporation）

10位　ZOWIE XL2540K

XL2540K（BenQジャパン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。