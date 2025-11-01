佐々木翔が吠えた「５つ目の星ありがとう!!」。セットプレーに絡んでダメ押し弾を演出「チームとしての狙い、形になって良かった」【ルヴァン杯決勝】
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦。３−１で勝利し、３年ぶり２度目の優勝を果たした。
試合後のフラッシュインタビューに、広島のキャプテンを務めるDF佐々木翔が対応。「もう最高です！ 率直に嬉しいです。ありがとうございます！」と喜びを爆発させた。
「チームとして前半から素晴らしい戦いを見せたと思いますし、僕らの強みであるセットプレーで点を取れた、もう素晴らしいです」
25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人がヘッドで先制弾。38分には東俊希が直接FKを沈める。45＋２分には中野のロングスローを佐々木がヘッドでファーに流し、ジャーメイン良が押し込んだ。
自身のアシストについて問われた佐々木は「本当にチームとしての狙い、ここまで年間通してやってきたものだと思うので、形になって良かったです」と語った。
最後に、サポーターへの優勝報告を求められた佐々木は、右手でユニホームを力強く掴みながら、スタンドに向かって「５つ目の星ありがとう!!」と吠えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐々木が巧みにヘッドでお膳立て！ ジャーメインのチーム３点目
試合後のフラッシュインタビューに、広島のキャプテンを務めるDF佐々木翔が対応。「もう最高です！ 率直に嬉しいです。ありがとうございます！」と喜びを爆発させた。
「チームとして前半から素晴らしい戦いを見せたと思いますし、僕らの強みであるセットプレーで点を取れた、もう素晴らしいです」
25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人がヘッドで先制弾。38分には東俊希が直接FKを沈める。45＋２分には中野のロングスローを佐々木がヘッドでファーに流し、ジャーメイン良が押し込んだ。
自身のアシストについて問われた佐々木は「本当にチームとしての狙い、ここまで年間通してやってきたものだと思うので、形になって良かったです」と語った。
最後に、サポーターへの優勝報告を求められた佐々木は、右手でユニホームを力強く掴みながら、スタンドに向かって「５つ目の星ありがとう!!」と吠えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐々木が巧みにヘッドでお膳立て！ ジャーメインのチーム３点目