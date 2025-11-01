´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬´¶¾ðÇúÈ¯¡¡9²óÂç¥Ô¥ó¥Á¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡Ý1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9²ó¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Ç3¾¡ÌÜ¡£ÀèÈ¯¤ÇÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢»Ä¤ê2Àï2¾¡¤¬É¬¿Ü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»³ËÜÅê¼ê¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤Çº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢4ÈÖ¤Î¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁª¼ê¡¢5ÈÖ¤Î¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥çÁª¼ê¤ÈÃæ¼´¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¯¡¢9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹Å¸³«¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¥Ð¡¼¥¬¡¼Áª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¸åÊý¤ÎÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç2¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤Ç1¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç2ÎÝÁö¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê·Á¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç·èÃå¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È»³ËÜÅê¼ê¤âº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤â´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊúÍÊ¤¬Âº¤¹¤®¤ë¤Î¤À¤è¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ê¡×¡Ö»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÊúÍÊ¤È¾Ð´é¤ÏÇ®¤¤¡×¡ÖÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£