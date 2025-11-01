“チョコがけポテチ”解禁！　カルビー『ポテトチップス 贅沢ショコラ』は甘じょっぱさがたまらない

赤と金色のゴージャスなパッケージが売り場でひときわ目を引く、カルビーの「ポテトチップス 贅沢ショコラ」。秋冬になると毎年登場する、チョコレートがけポテトチップスが今年も帰ってきました。

発売15周年を迎えた今年は、味もリニューアルされたとのこと。これは試さないわけにはいかないと、さっそく近所のスーパーで買ってきました。コンビニでは売っていないので要注意です！

パッケージにはきらめく雪の結晶があしらわれていて、冬限定の特別感が伝わってきます。

袋を開けた瞬間、チョコレートの甘い香りがふわり。期待が高まります。

波型にカットされた厚めのチップスの片面に、細いライン状のチョコレートが波型とクロスするようにかかっています。こげ茶色のチョコレートがつやつやと光っていて、いかにも濃厚そう。

口に入れた瞬間、ポテトチップスの塩味とチョコレートの甘さが同時に広がります。しょっぱさと甘さの組み合わせが本当に絶妙！ 厚切りのザクザクした食感も心地よくて、満足感があります。

公式サイトによると、今年はチョコレートの甘さを感じやすくしたうえに、隠し味としてコーヒーとキャラメルパウダーを加えたとのこと。たしかに、ただ甘いだけではない、ほんのり大人っぽい深みを感じます。

チョコレートは全体に均一な幅のラインでかかっているので、安定した甘じょっぱさ。一枚食べると、すぐに次に手が伸びてしまいます。

温度によっても楽しみ方が変わります。冷蔵庫で冷やすとチョコレートがパリッとした食感になって、これもおもしろい。

私は常温のまま食べるのが好きですが、好みに合わせて試してみるのも楽しそうです。

ひと袋45グラムで255キロカロリー。ついつい手が止まらなくなりますが、うっかりひと袋ぜんぶ食べてしまったとしても、カロリーは自分的にぎりぎり許せるライン（笑）。

あたたかい部屋でお茶を飲みながらのんびり食べる。そんなリラックスタイムにぴったりな商品でした。

2026年4月上旬までの期間限定なので、まだまだ楽しめます。甘じょっぱい組み合わせが好きな人なら、一度は試してみる価値あり。私はもう、次の買い物でもリピート決定です。



（文＝minto）