平愛梨、息子4人と長友佑都選手に仮装「インパクトすごい」「最強チームできちゃう」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの平愛梨が10月31日、自身のInstagramを更新。4人の息子たちとハロウィンの仮装を楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー日本代表の40歳妻「インパクトすごい」夫に仮装
平は「長友選手に憧れて」とタイトルをつけ、息子たちが父であるサッカー日本代表の長友佑都選手のお面をかぶったユニークな仮装を披露。「papaの大爆笑が見れて嬉しい」「カオス達の動画ウケる」と、笑いに包まれたハロウィンの様子を投稿した。ゼブラ柄の洋服に身を包み、長友選手になりきった姿は、家族の仲の良さと遊び心が伝わる一枚となっている。また、平が髭を付け、長友選手の仮装している写真も公開している。
この投稿には「びっくりした」「微笑ましい」「インパクトすごい」「笑いすぎて涙出た」「最強チームできちゃう」「忘れられない」「発想力天才」といったコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
