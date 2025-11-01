≒JOY市原愛弓、美脚際立つ純白冬コーデ 萌え袖の″あざと可愛い″仕草にドキッ【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の市原愛弓が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
市原は、白を基調としたタートルネックのトップスにミニスカート、ブーツを合わせた冬らしい王道のコーディネートでガーリーさを演出。ステージトップでは、萌え袖で頬に手を当てる“あざと可愛い”仕草を見せ、会場を虜にしていた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆市原愛弓、王道冬コーデから美脚輝く
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
