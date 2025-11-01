気になる腰まわり → 即カバー！【しまむら】いつものコーデが垢抜ける♡「万能ジレ」

コーデがマンネリ気味……。腰まわりが気になる……。そんな悩みを一気に解決できそうなジレが【しまむら】から登場！ 一点投入でコーデが華やぐフリンジジャガード素材で、ふんわりとした素材感がシーズンムードをプラス。腰まわりもカバーできそうです。今シーズンはジレを取り入れたコーデで、周りと差をつけて。

コーデがパッと華やかになるフリンジのジレ

【しまむら】「TT*TOMフリンジジレ」\1,419（税込）

@chii_150cmさんが「万能ジレ」と絶賛するのは、「気になる腰まわりをカバーしてくれる」というジレ。ふんわりとしたフリンジジャガード素材が、華やかに秋冬ムードを盛り上げます。ペプラムシルエットも女性らしいアクセントに。前後2WAYで着られるだけでなく、リボンを解くと羽織りにもなる3WAY仕様です。

2段リボンでガーリーな雰囲気の秋冬コーデに

リボンを前にして着用すると、一気に可愛らしい雰囲気に。今シーズンのトレンドとして注目のリボンディテールが華やかです。甘くなりすぎないよう、こっくりとしたダークブラウンのパンツで大人顔に引き寄せるのがポイント。@chii_150cmさんによると「しまむらの一部店舗で販売中」とのことなので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

