足立梨花、チャッキー仮装で雰囲気ガラリ「衝撃の完成度」「美しさ隠せてない」と話題
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の足立梨花が10月31日、自身のInstagramを更新。ハロウィン仮装を公開し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「怖いけど可愛い」本格ハロウィンコスプレ
足立は「HALLOWEEN I’m CHUCKY」とナイフと血の絵文字を添えてコメントし、ホラー映画「チャイルド・プレイ」の主人公・チャッキーに扮した写真を公開。カラフルなボーダーTシャツにデニムのオーバーオール、赤のスニーカーを履いて、顔に大胆な傷のメイクをし、雰囲気をガラリと変えた。
この投稿に、ファンからは「衝撃の完成度」「チャッキーなのに美しさ隠せてない」「攻めすぎてて最高」「怖いけど可愛い」「ホラーなのにおしゃれ感ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆足立梨花、ハロウィン仮装を披露
◆足立梨花の写真に反響
