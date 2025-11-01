こーくん、ランウェイでギャップ見せ 個性溢れるカジュアルウィンタースタイル【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくんが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】こーくん、遊び心溢れる個性派スタイルでギャップ見せ
オーバーサイズのセットアップに耳まで覆ったイヤーフラップキャップを合わせた、大人カジュアルな装いで登場したこーくん。バーガンディのジャケットとパンツには個性溢れるワッペンがあしらわれ、遊び心のあるカジュアルウィンタースタイルで普段とのギャップを見せた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆こーくん、個性派セットアップでギャップ見せ
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
