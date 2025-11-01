ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利し、2年連続の世界一に逆王手をかけた。負ければ今季終了という大一番で、ウィル・スミス捕手が3回に先制適時打。試合中に中継局のインタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平投手の後の2番を打たせる理由を語っている。

両軍無得点の3回、ドジャースは1死後エドマンが二塁打で出塁。ロハスが三振に倒れると、ブルージェイズは大谷を敬遠し歩かせた。そして2死一、二塁から、スミスが左翼に適時二塁打を放ち先制した。

さらにベッツにも2点適時打が飛び出し3-0とリードしたタイミングで、中継した「FOXスポーツ」のインタビューに応じたロバーツ監督は、第5戦からスミスを大谷の後の2番に置いた理由を問われ、こう答えている。

「彼はまさにナンバー1なんだ。本当に良い打者だ。あらゆる方向に打てるし、右投手に対しても打てる。彼の活気は本当に良いし、動じることがない。そしてもちろん、ショウヘイが故意四球で出塁させられても、冷静だ」

このシリーズ、大谷はブルージェイズに徹底マークされている。2本塁打した第3戦ではその後4打席連続で敬遠されたほどだ。後を打つ打者がカギになるのは間違いない。



（THE ANSWER編集部）