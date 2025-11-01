27年前のダイハツ“ホットハッチ”にドリキン・土屋がツッコミ オーナーの正体に矢作兼驚き「とんでもないクルマに乗ってるな！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう1日に放送される。今回は、“ドリフトキング”の異名を持つレーシングドライバーの土屋圭市とともに、番組視聴者が愛と情熱を込めたキメキメのチューニングカーを品評する「土屋圭市のチューニングカー・モーターショー」を送る。
【最新番組カット】ドリキン・土屋絶賛…27年前のトヨタ“名スポーツセダン”の全貌
4月に放送されたチャレンジ企画の大反響＆出演希望者をの多数の応募が集まり、実現した今回。「4、5ドア車」をテーマに、市販車をいじらせたら天下一品の土屋とともに、クルマ好きの視聴者たちの自慢の愛車が3台登場する。
番組の最後に登場したのは、土屋も一見「見たことない…」、おぎやはぎも「よくわからない」と驚く1台。しかし1998年に、グッドデザイン賞を受賞するなど、そのデザイン性が高く評価されたダイハツ“ホットハッチ”だ。
コンパクトなパッチバックの同車に追加設定された“小さな怪物仕様”の同車は、公道走行の快適性を度外視し、ラリーやダートレースのために、性能を向上させたという、エッジの効いたセッティング。
さらに驚かせたのは、車から降りてきたそのオーナー。矢作が「とんでもないクルマに乗ってるな！」と目を丸くした、そのオーナーの正体とは。
同車は、パーツをオークションサイトで買い集めたというオーナーが魂を込めた1台。だが、エンジンルームを開けると、土屋から鋭い指摘が。矢作が「俺に恥をかかせるなよ」とツッコんだ、まさかのカスタムとは。そして試乗で、ステアリングを握った土屋がまさかのジャッジを下す。
