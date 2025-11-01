『文豪ストレイドッグスわん！2』来年アニメ化決定 組体操する中島敦と芥川龍之介！PV解禁
アニメ『文豪ストレイドッグス』のスピンオフバラエティー続編『文豪ストレイドッグスわん！2』が、2026年にアニメ化されることが決定した。
【動画】組体操する中島敦と芥川龍之介！『文豪ストレイドッグスわん！2』PV
前作『文豪ストレイドッグスわん！』は、2021年に放送され、第2シーズンが2026年にアニメ化。ティザービジュアルのほか、中島敦（CV:上村祐翔）と太宰治（CV:宮野真守）による「わん！ツー！」のかけあいが繰り広げられている、アニメ化発表PVも解禁された。
ビジュアルは、探偵社の前で組体操をする中島敦と芥川龍之介、それを見守る探偵社員の太宰治、国木田独歩、泉鏡花、そこに通りがかる中原中也が描かれている。
■漫画：かないねこ
アニメ2期、ありがとうございます！おめでとうございます！今年一番の大ニュースになりました。朝霧カフカ先生、春河35先生の描かれる文豪ストレイドッグスの奥深い世界。その世界をこよなく愛するファンの皆様の熱いパワーを改めて頂けた感謝の想いで胸がいっぱいです。あんな話やこんな話も…うふふふ。私もイチ文ストファンとして放送を楽しみに待ちたいと思います！
■原作：朝霧カフカ
アニメ１期の７話視聴くらいからもう「ああーもう半分すぎちゃったよー２期やんねえかなー」と言ってた私なので、この知らせは大変うれしい！この世のものとは思えない癒し世界を、みなさん一緒に漂いましょう。
■キャラクター原案：春河35
本編はずっと大変なので、常時癒してくれるわん！は本当にありがたい存在です。心優しい世界で暮らす彼らの日常を、またアニメで見届けましょう！
