藤本洸大＆簡秀吉、1台のベッドをシェア 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』第3話あらすじ
俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜 深1：00 ※関西ローカル）の第3話が、きょう11月1日深夜に放送される。
【第3話カット多数】遊園地でキュンキュン…『修学旅行で仲良くないグループに入りました』
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
高校2年生の日置（藤本）は仲の良い友達とクラスが離れて、修学旅行の班決めで1人ぼっちに。しかし、同じ中学出身の男子に誘われて、4人のイケメンが集うグループに強引に招かれる。“四天王”と呼ばれるほど学校の人気者たちに最初は困惑する日置だが、四天王の1人・渡会（簡）が常に日置のことを気に掛けてくれ、徐々に打ち解けていき…。
■第3話あらすじ
修学旅行の2日目、日置（藤本洸大）は困り果てていた。自由行動で訪れた遊園地で、ジェットコースターをパスしてみんなをベンチで待っていると、母親とはぐれた様子の男の子に「だっこ」とせがまれ、仕方なくインフォメーションまで抱きかかえていくことに。
渡会（簡秀吉）たちがジェットコースターから戻ると、いるはずのベンチに日置がいない！連絡も来ておらず、スマホを鳴らしても応答がない。日置のことが心配で居ても立っても居られない渡会は、「俺、やっぱり探してくる」と走り出す。
日置がインフォメーションで男の子と一緒に座っていると、渡会が息を切らせながらやってきた。みんなを心配させたことを謝る日置に、怒るどころか「…日置が無事ならなんでもいい」と言う渡会。その優しさの理由を、渡会に聞きたい気持ちが高まっていく。
お化け屋敷では「怖かったら手つないでもいいけど？」と真顔で提案し、メリーゴーランドでは「俺は日置がいいの」とスマホのカメラを向けてくる。思わず「渡会は…俺の…何がいいの？」と切り出したが、「さぁ。なんだろうな」とはぐらかされてしまった。
その後ホテルにつくと、手違いによって、日置たち5人に対して部屋にベッドが4台しかないという。守崎（桜木雅哉）の提案で、日置と渡会で1台のベッドをシェアすることに。
【第3話カット多数】遊園地でキュンキュン…『修学旅行で仲良くないグループに入りました』
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
■第3話あらすじ
修学旅行の2日目、日置（藤本洸大）は困り果てていた。自由行動で訪れた遊園地で、ジェットコースターをパスしてみんなをベンチで待っていると、母親とはぐれた様子の男の子に「だっこ」とせがまれ、仕方なくインフォメーションまで抱きかかえていくことに。
渡会（簡秀吉）たちがジェットコースターから戻ると、いるはずのベンチに日置がいない！連絡も来ておらず、スマホを鳴らしても応答がない。日置のことが心配で居ても立っても居られない渡会は、「俺、やっぱり探してくる」と走り出す。
日置がインフォメーションで男の子と一緒に座っていると、渡会が息を切らせながらやってきた。みんなを心配させたことを謝る日置に、怒るどころか「…日置が無事ならなんでもいい」と言う渡会。その優しさの理由を、渡会に聞きたい気持ちが高まっていく。
お化け屋敷では「怖かったら手つないでもいいけど？」と真顔で提案し、メリーゴーランドでは「俺は日置がいいの」とスマホのカメラを向けてくる。思わず「渡会は…俺の…何がいいの？」と切り出したが、「さぁ。なんだろうな」とはぐらかされてしまった。
その後ホテルにつくと、手違いによって、日置たち5人に対して部屋にベッドが4台しかないという。守崎（桜木雅哉）の提案で、日置と渡会で1台のベッドをシェアすることに。