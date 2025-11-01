ミラノ在住・中村江里子、3人の子どもたち＆夫と東京滞在を満喫「手をつないで歩けるって素敵」「素敵なご家族」
元アナウンサーの中村江里子（56）が1日、自身のインスタグラムを更新。3人の子どもたちや夫との家族ショットを多数公開した。
【写真】「素敵なご家族」中村江里子＆3人の子どもたちの集合ショット
今年9月からイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている中村は、先月21日の投稿で「家族に会いに」東京を訪れたことを報告。この日は「長女の仕事場近くで家族でランチをしたり、お天気の良い日はひたすら歩いたり」と家族で出かけたことを明かし、東京滞在の思い出を写真でシェアした。
投稿では、お出かけを楽しむ様子を動画と写真でアップ。手をつないで歩く中村と長男の後ろ姿を収めた動画は、「息子と仲良さそうに歩いていますが… いつものように空見上げて歩いていたら『ママは歩くの遅い！』と言われて、引っ張られているのです」と明かすも、「まあ、それでも私は嬉しいですが」と喜びをにじませた。
「夫の好きなお鮨やさん」には、「次女だけが"おまかせ"をちゃんと頂けるので、母も誘って4人で」訪れたそうで、長女と長男からは「家で自分達でご飯食べるから大丈夫！」と言われたエピソードを明かした。
さらに「今回の滞在中、家で兄弟3人で大笑いしながらギュッと固まって何かをみていました 私のパソコンの中のファイル」「年代ごとに写真など整理しているのですが、そこから自分達の小さな時の写真や動画を見て、お互いにからかいあったり、可愛いと褒めあったり。本当に小さかった子ども達との時間がよみがえり、笑い転げている3人をまた撮影している私」と家族のほほ笑ましい時間をつづっている。
「そんな東京滞在。本当は１泊でどこかに行けたらと思っていたのですが、私が準備スタートしたのが遅く もうどこもホテルは満室だったり、見間違いかと思うほどお値段が高く諦めました」と束の間の家族時間を楽しんだようだった。
この投稿には「素敵なご家族 いつの間にかママが1番背が低くなってしまいましたね」「息子さんと、こうやって手をつないで歩けるって素敵 羨ましいです」「お子様方の昔の写真に見入る姿想像してほほ笑ましいです」などのコメントが寄せられている。
中村は、1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。今年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。
