今夜放送『飯尾くっきー！のハンコください！』初ゴールデン ゲストがまさかの当日欠席【コメントあり】
テレビ東京はきょう１日午後6時30分から『飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』を放送する。
【場面カット】温かそう…もこもこニットホワイトコーデの松村沙友理
実は“マブダチ”プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組が第3弾にしてはじめてゴールデンに進出する。1日目のゲストは、第1弾、第2弾に引き続き元AKB48の福留光帆のはずだったが、当日高熱のため急きょ欠席に。予期せぬ、ゲストなしのおじさん2人旅にくっきー！も思わず “視聴率どうなってるの”と弱気な発言をこぼす。
2日目からは、元乃木坂46・松村沙友理が参戦。2人のペースに巻き込まれ、さゆりんごが新たな一面を発揮する。怒って、爆食して、爆走して、事件だらけの珍道中を繰り広げる。
旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で資金をゲット。稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべてまかなう。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅。
今回は、鬼怒川温泉駅からスタートし、奥日光の高級ホテル「中禅寺金谷ホテル」に宿泊することを目指す。ただし3人で13万円以上資金を集めないと宿泊できない。はたして、無事にゴールできるのか。
【コメント】
■飯尾和樹（ずん）
初ゴールデンで最初どうなるかなと思ったけど、遠足の前みたいに楽しみすぎたのか福留が熱出しちゃって来られなくて。小学生じゃないんだから！ってね。そのままくっきー！と2人になったけど、それはそれで男子校ノリでおもしろかったですね。2日目からは共学になるっていう流れで、最高でしたね、さゆりんごが来てくれて。さゆりんごのプロフェッショナルな部分を見ました。さゆりんごの飼っている“神のうさぎ”も見れましたし。いやすごかったです、スイッチ入るとすごいんだなと思いました、オフの時はオフの時ですごいし（笑）
ゴールデン決まった時は、正直に言うと「早すぎるな」と思いましたね。5回くらいは昼の時間でやってそこからかなと思ってたので不安だったんです。でも、ロケやってみたら楽しかったし良かったです！3回目にして早くも夕方の6時半から2時間半スペシャルになりましたが、本当に珍道中ばかりで、好き勝手やる3人が集まりましたので、その様子を楽しみにぜひ見てください！
■くっきー！（野性爆弾）
なかなか極上の旅でした。山あり谷あり、平面、縦、斜め上がり、斜め下り、いろんな角度から堪能できるんじゃないですか？旅の思い出だらけ。どこ切っても「思い出」っていう字が出てくるくらい。金太郎飴ありますやん、あれのどこ割っても「思い出」「思い出」「思い出」1秒1秒が思い出やったな。その中でもどこですか？って言われても、どこも挙げられない！
飯尾さんと2人旅は、お兄ちゃんと二人で旅してるって感覚で、それはそれでよかったです。わがまま聞いてくれるお兄ちゃんですね。2日目、さゆりんごが来て一気にパアッと明るくなりましたね。僕と飯尾さんってくすんだ黒に近い茶色、そういうロケしてたんですけど、そこに圧倒的な白（松村沙友理）を混ぜていただいて、ファーっと明るくなりました。神々しくてまぶしかったです。あんまいうたらあれかもですけど、初めてやな、ロケして人を好きになるって。好きです。
■松村沙友理
すごい楽しかったです。最初は、ハンコをもらうっていうルールを聞いて、街にそんなにハンコを持ってる人いるのかな？と思ってたんですけど、みなさん取りに行ってくれたりして驚きました。あとこんなに珍しい名字の人っているんだ！って思いました。人生でそんなに珍しい名字の人に会うことがなかったので、意外と探したらこんなにいるんだ！って、そこが見どころかなと思います。
ロケで印象的だったのは、くっきー！さんの足がめっちゃ綺麗だなって。初めて会った時から、歩いてる時も、噂で聞いたことあったんですけど、気付いてからずっと足ばっか見ちゃいました。短パン寒そうだな、って思ってみてみたら、足きれいだなってなって、それからずっと気付いたら足見ちゃってましたね。
お２人のおかげで私も新しい一面が見られるんじゃないかなと思うので、楽しんでいただけたらうれしいです！
■番組プロデューサー・大森柚希（テレビ東京 制作局）
土曜日のお昼にゆるーい気持ちで見られる“くだらない旅番組”として作っていたハンコ旅が、ゴールデンになりとてもうれしい反面、正直かなり緊張もしています…！ただ今回も、お三方のおかげで奇跡の出会いが連発！初登場の松村沙友理さんと、飯尾さん、くっきー！さんの3人が繰り広げる“くだらなすぎるかけ合い”も盛りだくさんで、見どころ満載の珍道中になりました。土曜日の夜に夕食を食べながら、変わらずゆるーい気持ちで見届けていただけたらうれしいです！
