1年で火事が最も多くなるシーズンを前に、地域の安全を守る女性消防団の技術を競う大会が開かれました。その裏には団員たちの知られざる努力がありました。

【映像】「ほんと過酷です」木村七海さんら、消火訓練の様子

一糸乱れぬ俊敏な動きでポンプを準備したかと思うと…重さ約8kgのホースを持って全力疾走。日が暮れた後、東京・八王子市の駐車場で行われていたのは、地元の消防団による消火訓練です。

メンバーは全員が女性で、木村七海さん（31）は3年前に入団しました。木村さんたちが行っているのは普通の訓練ではなく「消防操法」という競技です。1チーム5人で協力して3本のホースを伸ばし、60m先の的を倒すタイムや動きの正確さを競います。

木村さんの消防団は去年、都大会で優勝し、初出場となる全国大会が1カ月後に迫っています。しかし非常勤の消防団員は消防士と違って日中は別の仕事があり、なかなか練習ができません。木村さんも普段は電気工事士として働いています。

「ほんとほんと過酷です。でも好きでやってるんだなって思って、（体）痛いけど訓練行っちゃうんですよね、つらいって思いながら。楽しいんでしょうね、やっぱり」（木村七海さん、以下同）

迎えた全国大会当日…結果は？

平日の夜や土日などを使い、仕事の合間を縫うようにして3年間訓練を重ねてきました。そして迎えた全国大会の当日、各都道府県の代表44の消防団が出場。各地から集まった応援団が見守る中、訓練の成果を披露します。中でも強豪は、2連覇している熊本県八代市です。

木村さんたちは流れるような動作で的を射抜き、安定してやり遂げベストに近いタイムが出ますが出番後、木村さんの目には涙が。練習ではあまり出なかったミスがでたのだと言います。不安な思いを抱えたまま結果発表へ…。

結果は初出場で準優勝。東京都の女性消防団として、史上2回目の快挙です。

「みんなとできたのは、本当にうれしい。みんなと勝ち取った準優勝だと思うので、そこは本当に嬉しい。ただ準優勝になってしまったのは、うれしいけれど、悔しいって感じです」

この悔しさを次の一歩に。地域の安全を守るため、木村さんたちは技術を磨き続けています。（ANNニュース）