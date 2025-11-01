「ロッテ秋季キャンプ」（１日、都城）

紅白戦が行われ、紅組先発の３年目の吉川悠斗投手（２０）が３回をパーフェクト、４三振を奪う好投を披露。「まっすぐ主体で、ちょっと変化球混ぜられたらなくらいのイメージだったので。イメージ通りにいって三振とかとれてたんで、よかったです」と振り返った。

２２年育成１位で入団。今年７月に支配下登録され、８月２１日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で初勝利を挙げた。サブロー監督も「ウチは左が少ないんで、吉川も出てきてくれたら助かります」と期待をかける。

１８５センチ、８２キロと細身。黒木投手コーチは「幕張のランディ・ジョンソン」と命名。確かに足を上げた際の角度はランディっぽい？。本人は「ただ左で背が高いから…」と苦笑い。「（ランディ・ジョンソンの様に）なれたらいいですね」と話した。

この秋の目標を「体作りを継続していくのと、ピッチングではクイックであったり、配球の、球の出し入れだったりっていうところで、しっかりもう１つ２つレベルアップできたらなと思います」と言う。厳しい秋季キャンプで鍛え上げる。