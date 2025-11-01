¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¹­Åç photo/Getty Images

11·î1Æü¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¥Á¡¼¥à¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡£Çð¤Ï½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢5-4¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡£°ìÊý¤Î¹­Åç¤Ï½à·è¾¡¤Ç²£ÉÍFC¤Ë2Àï¹ç·×4-1¤È²÷¾¡¤ò¸«¤»¤Æ·è¾¡¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÀï½Ñ²È»Ø´ø´±Æ±»Î¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï2°ú¤­Ê¬¤±¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê·è¾¡Àï¤ÇÀè¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹­Åç¤À¡£25Ê¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÌî¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¹ÓÌÚ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¡£GK¤äDF¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÊª¤È¤â¤»¤º¹ë²÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£

¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀè¼ê¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Çð¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤È»î¤ß¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£

¤¹¤ë¤È38Ê¬ºÆ¤Ó¹­Åç¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£ÌÚ²¼¤¬ÅÝ¤µ¤ì¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥­¥Ã¥«¡¼¤ÏÅì¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØåºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¾®Åç¤Ç¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¥´¡¼¥ë¡£¹­Åç¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿¡£

Á°È¾AT¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹­Åç¤ËÆÀÅÀ¡£ÃæÌî¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ë¥¢¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬¿¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¹­Åç¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£

ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÇð¤Ï¸åÈ¾¤«¤éºÙÃ«¤ÈÃç´Ö¡¢¾®À¾¤òÅêÆþ¤·¡¢Á°¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡£°ìÊý¤Î¹­Åç¤Ï¸òÂå¤Ê¤·¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£

1ÅÀ¤ò¤Þ¤ºÊÖ¤·¤¿¤¤Çð¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹­Åç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤í¤¦¤È»î¤ß¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Çð¤Ï64Ê¬¤Ë¥¸¥¨¥´¤òÅêÆþ¡£¥µ¥¤¥É¤Î³èÀ­²½¤òÂ¥¤¹¡£

3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¹­Åç¤Ï67Ê¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀîÊÕ¤¬ÍÞ¤¨¤Î¸ú¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤³¤ì¤Ï¾®Åç¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹­Åç¤¬»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë4ÅÀÌÜ¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£

¹­Åç¤Ï74Ê¬ÃæÂ¼¤ËÂå¤¨¤ÆÃæÅç¤òÅêÆþ¡£Á°Àþ¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿Íºà¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£

¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿Çð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢80Ê¬¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ºÙÃ«¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯°ú¤Ëº¸Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£È¿·â¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£

»Ä¤ê10Ê¬¤Û¤É¤Ç2ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¹­Åç¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¿·°æ¡¢²ÃÆ£¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£

¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤â¤¢¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÇð¤Ï84Ê¬ºÆ¤ÓºÙÃ«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ³°¤Ë¡£Çð¤¬½ªÈ×ÌÔ¹¶¤Ë½Ð¤ë¡£

¸åÈ¾AT¤Ï5Ê¬¡£Çð¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹­Åç¤¬ºÇ¸å¤Ï¸«»ö¤Ë¥²¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢3-1¤Ç¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¾¡Íø¡£¹­Åç¤Ï2022Ç¯°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

Çð¥ì¥¤¥½¥ë 1-3 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç

Çð¥ì¥¤¥½¥ëÆÀÅÀ¼Ô
ºÙÃ«¿¿Âç¡Ê81Ê¬¡Ë

¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÆÀÅÀ¼Ô
¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê25Ê¬¡Ë¡¢Åì½Ó´õ¡Ê38Ê¬¡Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡Ê45¡Ü2Ê¬¡Ë