「ここに立ってほしいタイプの男に思えない」4タコ3三振…逆王手ドジャースの中で心配なテオスカー 米記者「途方に暮れているように見える」
4打席無安打3三振と精彩を欠いたテオスカー・ヘルナンデス(C)Getty Images
世界一連覇に向け、崖っぷちに立たされていたドジャースは現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨み、3-1で制した。これで対戦成績3勝3敗。決着は同11月1日の第7戦に持ち込まれた。
【動画】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディーンを見る
先発の山本由伸が6回5安打1失点の力投。その後はジャスティン・ロブレスキ、佐々木朗希、タイラー・グラスノーが味方の美技にも助けられながら、無失点継投。ウィル・スミス、ムーキー・ベッツのタイムリーで挙げた3回の3得点によるリードを守り抜いた。
逆王手に沸くドジャースにあって、心配なのはテオスカー・ヘルナンデスだ。この試合は4打席無安打3三振と全くいいところなし。追加点が欲しかった3回二死一、二塁、8回二死満塁では、ともに空振り三振に倒れた。
8回裏の守備からアンディ・パヘスと交代。精彩を欠いた33歳に対して、地元放送局「NBCスポーツ・ロサンゼルス」でレポーターを務めるマイケル・J・デュアルテ氏は、「テオはここに立ってほしいタイプの男に思えません。このシリーズで彼はかなり苦しんでいます」と手厳しかった。
今シリーズは打率こそ.269ながら、本塁打、打点ともに「1」は寂しい数字だ。また、追い詰められた局面で、気迫不足にも映ったようで、米メディア『The Big Leagues Daily』のダン・クラーク記者は、「テオスカー・ヘルナンデスは今夜の打席で完全に途方に暮れているように見える」と指摘した。
敵地トロントでは、3戦11打数無安打。勝っても負けても最後の「ゲーム7」で、テオは輝きを取り戻せるか。
