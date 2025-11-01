◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、７３位で出た２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算３アンダーの３１位で予選通過を決めた。首位とは８打差。

前半の１６番で約７０センチに寄せて初バーディー。予選通過圏内へ２打及ばない１オーバーの６４位で折り返した。後半の１番パー５で１・５メートルのバーディーパットを決めきれなかったが、５番から４連続バーディーを奪取。国内ツアー３週連続の予選突破を決めた。

一問一答は以下の通り

◆渋野に聞く

―第２日を振り返って

「１番で（バーディーパットを）外した瞬間、顔が地面に埋まるんじゃないかくらいキツかった。いいショットがずっと続いてたので、どこか入ってくれたらと、すごく冷静に５〜８番まで取れてよかった」

―５番から４連続バーディー

「パットは２〜４メートルくらい。ずっと外し続けてる距離だし、１番の１・５メートルのバーディーパットも入ってない。これくらい（約７０センチ）についた１６番のバーディーしか取れてなかったので、なかなか打ち切れないなと思う中だったけど、外しながらも冷静に、顔が地面に埋まりそうになりながらも考えながらやった結果、４つともめちゃくちゃいいパットだった。修正できたのがよかった」

―ショットも良い手応えで打っている印象だった

「ショットは本当に今日は頑張ってた。本当にどっかで入ってくれ…というのがずっと続いてた。ショットが途中からブレなかったのもすごく良かった。これまではパットが入らなくなったらショットも悪くなる流れが多かったけど、最後まで攻め続けられた。チャンスをたくさん作ることができた」

―意識を変えたことは

「パターは入れたい気持ちが手の力みにつながってるかなと思ったので、若干リラックスする、単純なことだけど、ちょっとの修正がいい転がりにつながった」

―前半終了後に切り替えたか

「ハーフターンで切り替えたつもりだったけど、１番で入れられなかったのがズ〜ンっときちゃった。ショットが助けてくれたゴルフだった。あまり最近ではない。切り替えられたのは５番のバーディーからだと思うけど、それまでもすごくいいショットを続けてたので、傾斜がきついところにピンをきってあったけど、入ってくれればと。ショットに助けられた」

―ティーショットがフェアウェーをとらえてた

「こんなにフェアウェーが多いのは久しぶりじゃね？と思うくらい、すごく緊張感がある中で打ってたけど、自分のリズムを徹底してできてた。すごい珍しいですね」

―予選通過に向けた計算は

「ハーフターンの時に１アンダーでは無理だなと思ってた。３つ取らなきゃいけない、１番で取って行かないと難しいと思ってたので、けっこうショックだった。２オンを狙える距離だし、イーグルを狙っていこうといってるのにパーだったので、非常にズ〜ンっとはなった。２番のティーショットを構えた瞬間には、ス〜っと集中できてた」

―今後への手応えは

「めちゃくちゃある。自分の中で結果が悪かろうがやりきりたいポイントはあったので、そこは最後までやりきれた。うまく切り替えて１打１打集中してできていた。今年はできなかったことだし、それが１回でもできたのは、もう今年終わりだけど、フロリダの試合や明日にもつながると思う。引き続き頑張ってやっていって、フロリダの結果で来年どうなるか分からないけど、どこにいようが、どこで戦おうが、続けていかないとなと思う」

―４連続バーディーの時はゾーンに入ってたか

「入ってないとあの距離は入らない…最近の私、マジ下手くそ。ゾーンに入ったというか、本当にいい集中力だった」

―３週連続で予選突破。最終日もプレーできる

「めっちゃうれしい。１個ずつバーディーが増えていく度にすごい歓声があがって、『おまたせ！』って感じだった。たくさんパワーをもらった。情けないところばかり見せていたけど、ずっと応援して下さる方もいたし、本当に涙が出そうです」

―明日は大事な１日になる

「今日のゴルフを台無しにしたくないからこそ、明日も１打１打、集中して頑張りたい」

―最終日のファッションは

「今日スカートにしようと思ったけど、朝に風が吹いとるって言われてズボンにした。明日は、明日見てください。３日間着られてよかった〜」