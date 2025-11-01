¡Ö¤â¤Ï¤ä¥í¥ó¡ª¡×²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ª¡Ö´°àúÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÈ©¤ËÀÖ¤¬±Ç¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÊ£¿ôËç¤ò¸ø³«¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¹¥Í¥Ã¥¯¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ê¤Î³«¤¤¤¿¥Ü¥È¥à¤«¤é¤ÏÁÇÈ©¤¬¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡Ä²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈåºÎï¤Ç ²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ····´°àúÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ªÈ©¤ËÀÖ¤¬±Ç¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥í¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£