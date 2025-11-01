Å·¹ÄÇÕ¡¦½à·è¾¡¤ÈÈï¤ëº£·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¡Ä¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾·½¸¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¦¥×¥é¥¤¥à¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¦¥×¥é¥¤¥à¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¤¬1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬ÂÐÀï¡£25Ê¬¤ËÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ë¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¹Åç¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢38Ê¬¤ËÅì½Ó´õ¤ÎÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÃæÌî¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¹Åç¤¬3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÀïÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬»î¹çÁ°¤«¤é¤³¤Î·è¾¡Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤³¤Î»î¹ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ò¥×¥ì¡¼¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ëÁÈ¿¥Åª¤ÊÀï¤¤¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÎ¾¼Ô¤¬°ìÂÐ°ì¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤³¤È¤Ø¤ÎËþÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¹Åç¤Ï2ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¾¡Íø¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¹¤´¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èº£Æü¤Î3ÅÀ¤ò¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢²æ¡¹¤â¤È¤¤¤¦¤«¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âËá¤¤¤Æ¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï½ÑÅª¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬Éð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö·Á¤òÁý¤ä¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Áý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼ºÎÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î¤Ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤Î2»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤È¡¢18Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ë16Æü¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÅ·¹ÄÇÕ¡¦½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢FCÅìµþ¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î4¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿È¯É½¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾·½¸¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï´Þ¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Åç¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿
ÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) November 1, 2025
¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¡ª💥
🏆 2025£Ê¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× ·è¾¡
🆚 Çð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
🔢 0-1
⌚️ 25Ê¬
⚽️ ¹ÓÌÚ È»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë
📺 ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡ª#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× pic.twitter.com/mqn3MCHDIV
Åì½Ó´õ¤Îº¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) November 1, 2025
Èþ¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯🌈
🏆 2025£Ê¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× ·è¾¡
🆚 Çð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
🔢 0-2
⌚️ 38Ê¬
⚽️ Åì ½Ó´õ¡Ê¹Åç¡Ë
📺 ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡ª#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× pic.twitter.com/RSVo9AStmC
¤Þ¤¿¤âÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¡ª— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) November 1, 2025
»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ🔥
🏆 2025£Ê¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× ·è¾¡
🆚 Çð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
🔢 0-3
⌚️ 45+2Ê¬
⚽️ ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó ÎÉ¡Ê¹Åç¡Ë
📺 ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡ª#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥× pic.twitter.com/63jmwECc8k