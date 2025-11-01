須田亜香里、美ボディ輝くビキニショットに絶賛の声「スタイル良すぎる」「綺麗が更新されてく」
【モデルプレス＝2025/11/01】元SKE48の須田亜香里が10月31日、自身のInstagramを更新。美しいボディが際立つビキニショットを公開した。
【写真】33歳元アイドル「綺麗が更新されてく」ビキニショット
須田は「＃FRIDAY 本日発売です」と、雑誌「FRIDAY」（講談社）に掲載中の「現在予約受付中の2026年カレンダーの先行カット」から、ビキニショットを公開。グレーのビキニを身に着けた須田が片手を上にポーズをとっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「綺麗が更新されてく」「可愛い」「ビキニ似合う」「ナチュラルで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元アイドル「綺麗が更新されてく」ビキニショット
◆須田亜香里、ビキニで美ボディ披露
須田は「＃FRIDAY 本日発売です」と、雑誌「FRIDAY」（講談社）に掲載中の「現在予約受付中の2026年カレンダーの先行カット」から、ビキニショットを公開。グレーのビキニを身に着けた須田が片手を上にポーズをとっている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎる」「綺麗が更新されてく」「可愛い」「ビキニ似合う」「ナチュラルで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】