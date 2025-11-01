ジャーメイン良、得点でタイトルに貢献「翔くんとかシオくんに取ってもらいたい気持ちが強まって…」
2025JリーグYBCルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島のFWジャーメイン良が、勝利の喜びを語った。
柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて先制すし、38分に東の直接フリーキックでリードを広げる。そして、前半終了間際、再び中野のロングスローから佐々木翔が頭で繋ぐと、ジャーメインが押し込んで3点目を奪い、3−1で勝利した。
試合後、自身初のリーグカップ制覇に「今日何をしてでも勝ちたいという思いがあったので、本当に良かったです」と胸を撫で下ろしたジャーメイン。「自分がタイトル取りたいという思いで移籍してきましたけど、このチームでプレーするにつれて、ショウくん（佐々木）とかシオくん（塩谷司）にタイトル取ってもらいたい気持ちが強まって、そういう意味では今日少し貢献できたのでよかったです」と、チームの屋台骨であるベテランに得点を捧げた。
「サポーターもクラブも街も全てがまとまって一つになっているチームワークの高いチーム」と広島の強さを誇り、改めて「今日は本当に良かったです」と喜びを口にした。
【ゴール動画】ジャーメインが柏を突き放す3点目！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z