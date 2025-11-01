土屋惺来（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が10月30日、自身のInstagramを更新。すらりと伸びた脚が際立つショットを公開し、反響が寄せられている。

◆土屋惺来、韓国で美脚披露


土屋は「渡韓」とつづり、空港や韓国の街中で撮影された写真を複数枚投稿。白いパーカーとグレーのフリルミニスカートを着用し、美しい脚を見せている。

◆土屋惺来の投稿に反響


この投稿に「可愛い」「空港コーデ素敵」「ファッション真似したい」「スタイル憧れ」などとコメントが集まっている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）

