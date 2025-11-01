「ロッテ秋季キャンプ」（１日、都城）

紅白戦が行われ白組の１番・左翼で出場した西川史礁外野手（２２）が３打数１安打と結果を残した。１点を追う六回２死二塁の好機に打席を迎え右前打。二走・和田が山本の好返球で本塁で憤死したため同点適時打とはならなかったが、勝負強さを披露した。

「１球目、外のスライダーをちょっと追いかけすぎて開きすぎていたので、しっかりと２球目は修正して入って、うまく捉えられたなと思います」と納得の一打を振り返った。

今秋の侍ジャパンに追加招集されている。５日には宮崎合宿に合流する予定。「最後１本出たことはよかったなと思いますし、ここが終わった後、ジャパンがあるのでその意味でも今日の最後の打席の１本は、自分自身も楽になったというか、良かったなと思います」と笑顔を見せた。

サブロー監督は「さすが勝負強いですね、あれをジャパンでしてくれたらいいですけどね」と期待を込める。西川も「もうどこでも自分のやることは一緒だと思うんで、しっかりと全力プレーで攻めて攻めていきたいなと思います」と誓った。