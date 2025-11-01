中日の柳裕也投手（３１）が１日、自身のインスタグラムを更新。真子夫人のアカウントとの共同投稿で、あらためて不倫騒動を謝罪した。

２人で肩を組んで歩いている写真を添え、真子夫人が「みなさんお久しぶりです ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この度は夫の記事でお騒がせしてしまい、申し訳ございません」と騒動を謝罪。「彼は今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しております。そんな彼は現在『（家庭内）育成契約中』ですので、そんな彼を私達は変わらず笑顔で応援し、支え合っていこうと思います！」と笑いも誘いつつ、問題が解決していることを明かした。

１９年８月に結婚した２人だが、真子さんはかつてモデル活動などもこなし、インスタグラムのフォロワー数は１万人超。「さまざまな意見、憶測もあるかと思いますが、私たちは大丈夫です 心配して下さった皆さま、ありがとうございました」とメッセージを記し、「まずは１５時間抱きしめてもらいますか〜」と、夫へのダメ押しも忘れなかった。

柳は文春オンラインで不倫が報じられた後、真っ白な画面とともに「この度は私の軽率で心ない言動、行動によりファンの皆さま、球団関係者の皆さま、相手の女性の方、そして妻を裏切ってしまったこと、不快な思いをさせてしまったこと、深く反省しお詫び申し上げます」と謝罪している。

柳は中日のエースとして長年チームをけん引。今季は１４試合に登板し、３勝５敗、防御率３・２９。今年８月に国内ＦＡ権を取得しており、動向が注目されている。