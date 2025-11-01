ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

着回し力も暖かさも両立！秋冬の主役に【フィラ】のトレーナーがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


小さなデザインブランドロゴがフロントに入ったデザインで、袖にも刺繍ロゴがさりげなく入った長袖トレーナー！ユニセックスで着用できるシルエットにこだわり、シンプルながらも存在感のあるスウェットに仕上げた。裏毛素材で、寒い秋冬以外にも着用できるので重宝したいアイテム！！女性が着用すれば、流行りのビッグサイズとして着こなしてもかわいいシルエットに。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


柔らかく滑らかな裏毛素材で、秋から春先までロングシーズン使える快適な着心地が魅力となっている。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


シンプルながらフロントと袖にロゴ刺繍をあしらったデザインで、さりげない存在感を演出している。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


ユニセックス対応のゆったりシルエットで、ビッグサイズの着こなしがトレンド感を高めてくれる。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


しっかりした袖口や裾リブを採用し、アメカジや韓国風スタイルなど幅広いコーデにマッチする。