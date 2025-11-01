ゆるっと可愛く旬のスタイルに！話題の【フィラ】の冬用トップスがAmazonで販売中！
着回し力も暖かさも両立！秋冬の主役に【フィラ】のトレーナーがAmazonで販売中！
小さなデザインブランドロゴがフロントに入ったデザインで、袖にも刺繍ロゴがさりげなく入った長袖トレーナー！ユニセックスで着用できるシルエットにこだわり、シンプルながらも存在感のあるスウェットに仕上げた。裏毛素材で、寒い秋冬以外にも着用できるので重宝したいアイテム！！女性が着用すれば、流行りのビッグサイズとして着こなしてもかわいいシルエットに。
柔らかく滑らかな裏毛素材で、秋から春先までロングシーズン使える快適な着心地が魅力となっている。
シンプルながらフロントと袖にロゴ刺繍をあしらったデザインで、さりげない存在感を演出している。
ユニセックス対応のゆったりシルエットで、ビッグサイズの着こなしがトレンド感を高めてくれる。
しっかりした袖口や裾リブを採用し、アメカジや韓国風スタイルなど幅広いコーデにマッチする。
