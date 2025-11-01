短期旅行や出張の相棒に最適！高機能が詰まった【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
軽さと静音性に驚き！旅をスマートに彩る【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonで販売中！
軽量且つ耐衝撃性に優れたポリプロピレン製のハードケースコレクション『HUNDO 〜ハンドー 〜』。配されたブロックがシンプルでありながらモダンでスタイリッシュなデザインのスーツケース。機内持ち込みサイズのスピナー55と4〜7泊におすすめのスピナー68の2サイズ。
重量約2.5kgと超軽量設計ながら、34Lの容量を確保したハードケースで、機内持ち込みにも対応している。
静音性に優れたダブルホイールを採用し、石畳や駅のホームでも滑らかに走行できる快適な移動性能を備える。
内部には仕切りやジッパーポケットを完備し、小物の整理も簡単で荷物の取り出しやすさにも配慮されている。
耐衝撃性に優れたポリプロピレン素材とTSAロック搭載で、セキュリティ面と耐久性の両立を実現している。
