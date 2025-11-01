Image: from TR

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

天気も場所も気にせず使える白スニーカー、いかが？

カナダの新鋭スニーカーブランド「Projext」から登場した「Model 03」は高い防汚性能を誇るプライムファイバーレザーで雨や泥でもガンガン使える1足。汚れてもサッと拭くだけでOKだからお手入れも簡単なんです。

他にも快適性を高めるこだわりやサステナブルな取り組みをはじめ、おトクな先行セールも開催されていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

白の美しさはそのままに。ハイテク素材で構築したレザースニーカーが毎日を快適に演出 【30％OFF】13,860円 詳細をチェック

圧倒的防汚性能で気軽に使える白が実現

Projextのスニーカーの大きな特長がプライムファイバーレザーによる防水・防汚・耐傷性能。雨や泥などが付着しても奥まで染み込まないため、動画のようにサッと拭くだけでOK。

白スニーカー一番の悩みである“汚れ”から解放されるので、場所も天気も気にせず使えるのがいいですね。

ちなみに防水性能は日本のJIS規格試験にも合格しているので折り紙付きですよ。

なんでも合わせやすいプレーンさがグッド

デザインはシンプルミニマル。余計な装飾もなく、どんなスタイルにも合わせやすい仕上がり。

白以外にも白黒シートンがラインナップがあり、どちらも日常から旅行、ビジネスカジュアルまで幅広く活躍してくれそうですよ。

もちろん男女問わず、サイズが合えば老若男女ウェルカムなのもシンプルさの強みですね。

快適性能も充実

スタイルだけでなく快適性能も充実しているのも魅力。

内側には和紙繊維で通気性や湿気コントロール力を確保。またチタンコーティングで抗菌・防臭効果も備えています。

ソールはイマドキな4cmの厚めスタイル。特許取得済みのPopcornTechnology（ポップコーンテクノロジー）も加わり、ゴムやコルクの3倍のクッション性能を発揮。さらに重量も片足260gの軽量仕様なので、立ち仕事や長時間の歩行でも疲れにくいそうですよ。

サステナブルにも貢献

Projextでは1足購入されるごとに2本の木を植えるサステナブルな取り組みも実施しており、2025年8月時点ですでに3万本以上の植樹実績もあるそう。

シンプルなデザインと高機能、そして環境への配慮まで。新しい定番スニーカーを探している方はぜひ詳細をチェックしてみてください。

＞＞ 拭くだけで白さキープ！雨も泥も怖くない、和紙×チタン素材の高機能レザースニーカー「Projext Model 03」

