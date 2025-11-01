佐藤栞里、激似“ぬい”にご満悦「元気になる!!」 SNS反響「似てる！！可愛すぎます」「最高のしーちゃんスマイル」
タレントの佐藤栞里（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。自身の“グッズ”を紹介した。
【写真】これは激似＆かわいすぎる…佐藤栞里、激似“ぬい”＆衝撃Tシャツの全貌
佐藤は「オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ 餃子オンザライス 祝！1周年ということで・さとしおとぎょうざくん ぬい ・餃子オンザTシャツ 本日より発売になります」と紹介。「リスナーさんにはお話ししているのですがこちらでも改めて」と伝えた。
「ぬい！」については、「さとしおがぎょうざくんを抱きしめています！(ぎょうざくんは番組の公式控えめキャラクター！)ぬいとの過ごし方を知った今、よりあたたかく愛おしい毎日を過ごしています なんかどこに置いてもおもしろくなるのはこの満面の笑みのおかげでしょうか元気になる！！」と解説。
「Tシャツ！」については「今回は特別に、白ごはんではなくチャーハンに餃子が乗っております わたしがぱしゃっとした渾身の一枚がプリントされております！フロントのロゴ刺繍もかんわいいんだ！お腹がすいたらごめんねTシャツ こちらはLサイズを着用しています！」と説明した。
続けてきょう行われる公開収録の会場で販売していること、オンライン販売があることを伝え、「皆様ぜひ一緒にこのTシャツとぬいを持って餃子を食べにっ！！」と呼びかけた。
この投稿に「ぬいぐるみめっちゃ可愛い！そっくりすぎる！！」「最高のしーちゃんスマイル」「めちゃめちゃ似てますね、めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「笑顔が最高」「似てる！！可愛すぎます」などのコメントが寄せられている。
【写真】これは激似＆かわいすぎる…佐藤栞里、激似“ぬい”＆衝撃Tシャツの全貌
佐藤は「オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ 餃子オンザライス 祝！1周年ということで・さとしおとぎょうざくん ぬい ・餃子オンザTシャツ 本日より発売になります」と紹介。「リスナーさんにはお話ししているのですがこちらでも改めて」と伝えた。
「ぬい！」については、「さとしおがぎょうざくんを抱きしめています！(ぎょうざくんは番組の公式控えめキャラクター！)ぬいとの過ごし方を知った今、よりあたたかく愛おしい毎日を過ごしています なんかどこに置いてもおもしろくなるのはこの満面の笑みのおかげでしょうか元気になる！！」と解説。
続けてきょう行われる公開収録の会場で販売していること、オンライン販売があることを伝え、「皆様ぜひ一緒にこのTシャツとぬいを持って餃子を食べにっ！！」と呼びかけた。
この投稿に「ぬいぐるみめっちゃ可愛い！そっくりすぎる！！」「最高のしーちゃんスマイル」「めちゃめちゃ似てますね、めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「笑顔が最高」「似てる！！可愛すぎます」などのコメントが寄せられている。