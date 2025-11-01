◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースが9回の大ピンチを抑え、負ければワールドシリーズ連覇の夢が途絶える一戦に勝利。選手たちが感情爆発して喜ぶ姿が話題となりました。

2点リードの9回、佐々木朗希投手が死球と二塁打でノーアウト2、3塁としたところで降板。第3戦で先発したタイラー・グラスノー投手がマウンドに上がります。

大ピンチの場面でグラスノー投手は、内野フライで1アウトとすると、続く打者はレフトへのライナー。この打球に2塁走者が飛び出すとみるや、レフトのキケ・ヘルナンデス選手が捕球後、すぐに2塁へ送球。ベースカバーに入ったミゲル・ロハス選手がワンバウンドの難しいボールを転倒しながらつかみ、ダブルプレーが成立しました。

ボールを受けたロハス選手は、雄たけび。ベンチでは山本投手と佐々木投手が感情を爆発させるように喜ぶ姿があり、熱い抱擁をかわす様子がみられます。

この日、2打点で勝利に貢献したムーキー・ベッツ選手は、大ジャンプでキケ選手の胸に飛び込みます。捕手のウィル・スミス選手は雄たけびをあげながら、何度も右手でガッツポーズ。ナインは大興奮の様子でした。

SNSでは「ベッツ飛びすぎ」「キケに抱きつくベッツのジャンプが高い」「身体能力すごい」「ジャンプ力はんぱない」「スミスのこの喜び方が癖になる」「ギターガッツポーズ」など、勝利後のリアクションに多くの声が上がりました。