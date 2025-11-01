◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのロバーツ監督が、明日2日、第7戦の先発投手について言及しました。

この日の第6戦では山本由伸投手が先発登板し、6回1失点の好投を披露。9回途中からはローテーション順であれば第7戦に登板予定であったタイラー・グラスノー投手がリリーフとして登板。無死2塁3塁のピンチを無失点で切り抜けました。

試合後、第7戦の先発についてロバーツ監督は「未定です」とコメント。「投手起用についてははっきりしませんが、グラスノーは出場できるでしょう。全員が準備している状態です」と話し、先発登板となった山本投手以外全員が登板の可能性があると話しました。

また、大谷翔平選手の先発登板についても「可能性はあります」とした上で、第7戦について大谷選手と話し合いを進め、「先発登板とリリーフ登板どちらにするか彼の意向を確かめています。もうすぐ決定します」と明かしました。

大谷選手が投げるとなると、レギュラーシーズンでは経験のない中3日での登板。この点について「自信はあります。もちろんです。私たち全員がそうです。これは第7戦ですので、まだ経験したことのないこともたくさんありますし、とにかく選手たちを信じて試合に勝つことを目指すしかないです」と力を込めました。