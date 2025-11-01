ヴァレクストラのホリデーコレクションが登場♡冬の装いを華やかに彩る上質バッグたち

冬の街をきらめかせるホリデーシーズン。ヴァレクストラから、クラフツマンシップと素材の美しさを讃えた特別なコレクションが登場しました。上質なシアリングやサテン、レザーを贅沢に使用したバッグやチャームがラインナップ。銀座三越では世界初のPOP UP STOREも開催され、心ときめく冬の輝きをお届けします♡

ヴァレクストラのホリデーコレクションで冬を華やかに

ミラノバッグ ミニ シアリング

価格：704,000円（税込）

バケットバッグ マイクロ シアリング

価格：330,000円（税込）

贅沢なシアリング素材で仕立てられた「ミラノ」「モチ」「バケット マイクロ」バッグは、温もりと上品さを兼ね備えた逸品。アフタースキーにも都会の街にも映える、柔らかな質感が魅力です。

また、ビーズやスパンコールをあしらったサテン素材の「ソフト バケット ナノ」バッグ（286,000円・税込）は、サハラブラウン、ミモザイエロー、ミッドナイトブラックの3色展開で、パーティシーンに華を添えます。

大切な人へのギフトにも♡上質なアクセサリーライン

ホリデームードを盛り上げるアイテムとして、「ヴィヴィ クロスボディ バッグ」（198,000円・税込）や、ブランドを象徴するミレプンテレザーを使用した「3D チャーム」コレクションも登場。

3D マッシュルーム チャーム

価格：95,700円（税込）

どのアイテムも、職人技とエレガンスが息づく特別な存在感。自分へのご褒美や、大切な人への贈り物としても最適です♪

光とクラフツマンシップが織りなす幻想的な世界

このホリデーを記念して、銀座三越にてPOP UP STOREを世界に先駆けてオープン。

テーマは「光と反射が織りなすセレブレーション」。煌めく光に包まれた空間では、リボンや雪のモチーフが現代的に再構築され、幻想的なムードが広がります。

心ときめく“ひとつ”に出会うホリデーを♡

光、温もり、クラフツマンシップが融合したヴァレクストラのホリデーコレクション。冬の装いをワンランク上へ導くアイテムたちは、見るたび・手に取るたびに幸せな気分にしてくれます。

今年のご褒美やギフトに、あなただけの特別な“ひとつ”を見つけてみてください。