¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¤Ë½ª»ßÉä¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°ìÀÚ¡¢»õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤¬Ãæ1Æü¤ÇÄ¶Â®»ÏÆ°
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬1Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¤«¤éÃæ1Æü¤Ç¤ÎÄ¶Â®»ÏÆ°¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¤Ï¤â¤¦¼¤á¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ØÌµ¡Ù¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¾Éð»þÂå¤Î2019Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤¿¿Íµ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®ÀÓ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¡£º£Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤·¤ó¤É¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï½¸Ãæ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï°ìÀÚ¡¢»õ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î·è°Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£