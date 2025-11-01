¡Ö¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¡×È¯¾É...31ºÐ¥â¥Ç¥ëà¥æ¡¼¥â¥¢¤È´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤êá¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¾Þ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥¦¥£¥Ë¡¼¡¦¥Ï¡¼¥í¥¦(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ò¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤¿¤·¤ò¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¤Í¡×¤È¡¢Á´¿È¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¦¥£¥Ë¡¼¤Ï4ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÈéÉæ¤Î¿§ÁÇ¤¬È´¤±¡¢Çò¤¤ÈÃÅÀ¤¬¤Ç¤¤ëËýÀÈéÉæ¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥¦¥£¥Ë¡¼¤Î½¾Íè¤ÎÈéÉæ¤Î¿§¤Ç¤¢¤ë¹õ¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢ÇòÈÃÉôÊ¬¤ò¥Ð¥Ë¥é¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¾Þ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÈà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥Ë¡¼¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¡¢NBAÁª¼ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¯¡¼¥º¥Þ¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£