スケートボード・日本選手権ストリート第１日（１日・東京ライブドア・アーバンスポーツパーク）――男子の予選は、２０２４年世界選手権王者の佐々木音憧（とあ）が８３・５４点でトップ通過した。

２位は８２・４８点をマークした浜村大征、３位は７５・８１点のパリ五輪代表、小野寺吟雲（ぎんう）だった。

予選には１９人が出場。１０月に行われた世界最高峰のプロツアー「ストリートリーグ」ラスベガス大会で優勝した小野寺は、高難度の技を温存しつつ、全ての技を完成度高くまとめた。６月のＸゲームズ大阪大会を制した根附海龍（かいり）（ＤＣ Ｓｈｏｅ）も予選を突破した。上位１６人が２日に行われる準決勝へ進んだ。

トップ通過の佐々木は、一つ目のトリックから、「バックサイド・ノーズブラントスライド」を決めて波に乗った。スピーディーな技の構成で、予選１回目からトップの得点をマークした。

佐々木は「１回目の試技で技をまとめきれなかったのが残念」と語った。一方、今大会の目標を聞かれると「決勝に上がれればいいかな。優勝はきついんじゃないですか？（小野寺）吟ちゃんが技を決めたら無理ですね」と話した。