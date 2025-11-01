俳優で歌手の杉良太郎さんが、著書「生涯献身」出版発表記者会見を行いました。杉さんは芸能活動60周年を迎え、デビュー以前より始めた福祉活動も65周年を迎えました。

【写真を見る】【 杉良太郎 】妻・伍代夏子が「詐欺じゃない」とツッコミ 「オバケだよ」逆手にとって笑いを誘う



福祉活動の原動力について聞かれた杉さんは“（生まれつき）そういう性格だということ。原因はないんです”と説明し、“あの世に行くまで続けるんだろうな。「いつまでやる」なんて計画はないんです。自然にやるものだから”と今後も福祉活動に献身する覚悟を語りました。







会見では杉さんの「若さ」の秘けつについても問われると“見た目は若いかもしれないですけど、中身は順調に老化しています”と笑いを誘いました。息子の山田純大さんからは“「ジムで筋トレでもしなきゃダメだ」と言われ「はい、スクワット50回！」と言われ「そんなにやったら死ぬよ」と言っても聞き入れてもらえず、やらされてます”と、苦笑い。“そういうことが精神的にも肉体的にもいいのかなと思います”と感謝を述べていました。





さらに“それと食事ですかね。何をどれくらい食べているかを管理して。あとは今はタバコもお酒もやっていません。かつてはタバコを1日100本吸っていました。吸うんだったら、それぐらい吸ったらどうですかね”とおちゃめに言い、会場を笑わせました。

また最後のフォトセッションでは、“この(表紙の)写真が若いって…伍代さんから言われました” “「いつの写真これ？詐欺じゃない」と言われました”と、撲滅を目指しているはずの「詐欺」と言われたことを明かしました。司会から“そんなことはございませんよ！”とフォローされるも、杉さんは“いやいや、あなたこれ(表紙)と変わらなかったらオバケだよ”と返し、会場を沸かせていました。





杉さんは、デビュー前から刑務所慰問や国内・海外の災害救援や国際貢献活動にも尽力し、現在も法務省特別矯正監、厚生労働省特別健康対策監、警察庁特別防犯対策監を務めるなど多岐に渡り活動。これまでに投じた私財は数十億円とされ、紺綬褒章3回、緑綬褒章(芸能人初)、紫綬褒章、文化功労者などを受章しています。

【担当：芸能情報ステーション】