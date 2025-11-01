宝塚歌劇団雪組トップスター・朝美絢が主演を務める『ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜／Ｐｒａｙｅｒ〜祈り〜』が１日、兵庫県の宝塚大劇場で開幕した。

１８世紀末、洗練された身だしなみやファッションセンス、ウイットに富んだ言動で人々を魅了し、イギリス階級社会を駆け上がった“ボー・ブランメル”。ダンディズムの祖と云われた男の、栄光と挫折を描くミュージカル・ロマンだ。

昨年全国ツアーの舞台あいさつで副組長の透真かずきから「美しすぎる男」と紹介され、宝塚屈指の美貌を誇る朝美にとってはまさに適役。しかし公演前の取材で「美しさというものは、その人の中身から出てくるもの」などと語っていた通り、その華やかな容姿だけではなく、人物の内面に迫る演技で存在感を示した。

本作が退団公演となるヒロイン・夢白あやとのコンビも抜群で、皇太子を演じた同期の瀬央ゆりあにファッションを指南するシーンはユーモアたっぷり。そして終盤、運命の歯車が狂い没落していく様もシリアスに演じ、客席を物語に引き込んだ。

ショーでも流れるようなダンスや歌声で魅了。フィナーレでは夢白、瀬央とともに大きな羽根を背負って大階段を下り、喝采を浴びていた。

東京宝塚劇場での公演は２６年１月１０日〜２月２２日。