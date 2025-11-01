今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。１日は名古屋市内で開会式などが行われ、中大の藤原正和監督は「この駅伝は、簡単にリードできるとは思っていません。１秒でも、先頭に近い位置でたすきを渡していきたい」と冷静に定めた。

学生３大駅伝開幕戦の１０月の出雲駅伝では、１区の岡田開成（２年）が区間賞の快走も、２区のルーキー浜口大和（１年）が区間１１位で苦しみ、３、４区に並べた吉居駿恭（４年）と溜池一太（４年）も共に区間７位。優勝争いに加われず、１０位に終わった。藤原監督は「出雲に対して、少し目標が曖昧だった。雰囲気をガチッとしてあげられなかったことが、一番のつまずきだった」と振り返る。

リベンジを狙う全日本大学駅伝は、吉居を２区に、溜池を最長区間の最終８区に登録。「今、エースになりつつある選手です」と藤原監督も期待を込める岡田は補欠温存となっているが、エース区間の７区登録が有力だ。

現在、５０００メートルで屋内日本記録を持つ駒大のエースで、岡田の京都・洛南高の先輩でもある佐藤圭汰（４年）も７区に登録。佐藤とは今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）でも共に７区を走った。佐藤は約５キロで前を走る岡田を捕らえ、２位浮上。従来の記録を約１分縮める特大の区間新記録を打ち立て、岡田も当時１年生ながら区間７位と健闘した。藤原監督は「佐藤圭汰くんが走ってくれるなら、箱根駅伝で一緒に走ったときと、どれくらい成長できているか。本人も、非常に楽しみにしています」と期待した。

出雲では悔しい結果となったが、リベンジの舞台はそろっている。「全日本へ向けては、狙うぞとしっかりやってきた。雰囲気はしっかりと作れていると思います。駒大、国学院大を逃がさないように前半からしっかりと走り、７、８区は直接対決ができるように」と藤原監督。中大は、ただでは起き上がらない。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略も大会の見所となる。

１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日２日の午前６時１０〜３０分に区間登録選手と補欠登録選手を交代できる。