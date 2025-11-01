明日2日から全国的に冷たい風が吹くでしょう。強風は3日(文化の日)にかけて続く見込みです。風が収まる4日朝は冷え込みます。東京都心も暖房が欲しいくらいになるでしょう。

今日1日は、北海道で記録的な強風

今日1日、北海道付近に渦を巻いた雲が見られます。

北海道の十勝地方では、音更町駒場で昼前に風速19.1メートルを観測するなど、統計開始の1977年以降、1位の値を更新する記録的な強風になった所がありました。

明日2日から全国的に冷たい風 明後日3日(文化の日)にかけて強風

明日2日は、全国的に風が強まります。ユーラシア大陸から吹く、西または北よりの冷たい風です。明後日3日(文化の日)にかけて、強風が続くでしょう。



関東など最高気温が20℃くらいの地域でも、日差しの温もりより、風の冷たさが勝りそうです。風を通しにくい暖かい服装がよいでしょう。

風が収まる4日朝は冷え込み、東京都心も暖房が欲しいくらいに

強風は、次第に収まるでしょう。冷たい空気が流れ込んだあとで、穏やかに晴れる4日朝は、地面から熱が奪われる放射冷却現象も強まり、グッと冷え込みます。東京都心でも朝は暖房が欲しいくらいになるでしょう。ちょうど一昨日30日の朝くらいの冷え込みです。

昼間は、日差しにホッとできそうです。



関東付近では、5日の朝も冷え込むでしょう。

5日から再び風が強まる 6日は関東など太平洋側で雨

一旦収まる風ですが、5日から再び強まるでしょう。

今度は、太平洋から吹く東よりの風で、関東など太平洋側の地域に雨をもたらします。5日は九州の太平洋側で雨が降りだし、6日にかけて、雨雲は東へ移る見込みです。関東付近も雨が降るでしょう。九州南部・奄美地方、伊豆諸島では、警報級の大雨になるおそれがあります。