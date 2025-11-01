62ºÐ¤ÎÀîºêËãÀ¤¡¡21ºÐ²¼Èþ¿ÍºÊ¤È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó²¾ÁõÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÀîºê²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó²¾Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¤ÏºÊ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤ËÃç´ÖÃ£¤¬½¸¤Þ¤êÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÍ¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¥Ç¥Ã¥×¼ç±éºî¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥ª¥Ö¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥í¥¦¡¢ºÊ¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥Ü¥¢¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¡¢µÁÊì¤ÏÍÄÃÕ±à»ù¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤ÈºÊ¤Î²¾Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤äµÁÊì¤â¸ò¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³§¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯Ê¿ÏÂ¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦¤ËÊ±¤·¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¼«Á°¤ÎÉñÂæÍÑ¤Î¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¤ò½Ð¤·¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤µ¤µ¤Ã¤È¥á¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥¯Á¥Ä¹¤ÏÀÎ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç±é¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥í¥¦¤Ï»Ï¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡º®¤¶¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á!!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£