¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÃ±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¤Î¸åÆ£Ì¤Í¡Ö°ì½ï¤ËÊ¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×ÆüËÜ°ì¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÂ³¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤Ä¤«¤à
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Èõ¸ýµ×»Ò¡¦»°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡ºë¶Ì¸©¡¡ÉðÂ¢µÖGC¡á6690¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥È¥Ã¥×¤È2ÂÇº¹¤Î7°Ì¤«¤é½Ð¤¿¸åÆ£Ì¤Í¡Ê25¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤ÏÂè2ÂÇ¤ò30¥»¥ó¥Á¤Ø¤Ô¤¿¤ê¤È»ß¤á¤¿¡£3ÈÖ¤â2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿8ÈÖ¤«¤éºÆ¤Ó3Ï¢Â³¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£18ÈÖ¤Ï»Ä¤ê66¥ä¡¼¥É¤«¤é58ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤ì¤¿Í×°ø¤«¤Ê¡×¡£¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¾¯¥¿¥¤¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤Ã¤¿¸åÆ£¤ÏËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¿²°ã¤¨¤Ç¼óÄË¤òÈ¯¾É¡£¥Ï¥ê¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ²¿¤È¤«»î¹ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï²ó¤¹¤Î¤âÄË¤¯¤ÆÎý½¬¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤ÇÌµÍý¤Ë¿¶¤í¤¦¤È¤»¤º¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤¬½Ð¤Æ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ë°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¤±¤¬¤Î¸ùÌ¾¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£½Ð¿È¡£µÜÎ¤Íõ¤ËÆ´¤ì¤Æ4ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£»þ¾¾Î´¸÷¤ÈÆ±¤¸¼ÄÄÍÉðµ×¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¤ò´Ó¤¯¡£²³Ø±à¹â3Ç¯»þ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï8°Ì¤ËÆþ¤ê¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÅÙ¡¹¾å°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¤Þ¤À¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ï6·î°Ê¹ß6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë³ú¤ß¹ç¤¦¤«¡£±¿¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯61°Ì¤ÇÍèµ¨¥·¡¼¥É·÷³°¡£Ä¾¶á¤â2»î¹çÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À3»î¹ç¤¢¤ë¤«¤é¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¤â¤Ê¤¯º£Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃÏ¸µµåÃÄ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¼«Âð¤Ë¶á¤¤ËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¾ëÅç·ò»Ê¡¢Àîºê½¡Â§¤é¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî2ÅÙ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÀîÀ¥¹¸¤È¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï´û¤Ë½¢¿²¤·¤Æ¤ª¤ê¸«Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿9·î¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¤Ç¤â½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤È¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÆü¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢Æ±»þÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Èº£ÅÙ¤³¤½¡É¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤â°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡£°ì½ï¤ËÊ¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë³Ð¸ç¤À¡£