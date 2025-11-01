TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時37分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 1日16:37時点

根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風に警戒してください。釧路地方では1日夜遅くまで、根室地方では2日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■釧路市音別
□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■根室市
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■釧路町
□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■厚岸町

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■浜中町
□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■標茶町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　20m/s

■弟子屈町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　20m/s

■白糠町
□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■別海町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■中標津町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　20m/s

■標津町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s

■羅臼町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・知床岬沖
　最大風速　25m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　1日夜遅くから2日未明にかけて警戒
・知床岬沖
　予想最大波高　6m