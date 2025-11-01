【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 1日16:37時点
気象台は、午後4時37分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。
根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風に警戒してください。釧路地方では1日夜遅くまで、根室地方では2日未明まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■釧路市音別
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■釧路町
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■厚岸町
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■浜中町
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■標茶町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 20m/s
■弟子屈町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 20m/s
■白糠町
□波浪警報
1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■別海町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■中標津町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北西
最大風速 20m/s
■標津町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
■羅臼町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・知床岬沖
最大風速 25m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日夜遅くから2日未明にかけて警戒
・知床岬沖
予想最大波高 6m