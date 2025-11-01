残り4試合となっているサッカーJ2リーグ。J1自動昇格の『2』、昇格プレーオフの『4』枠の争いは、上位8チームに絞られつつあります。

現在J1自動昇格圏内にいるのは、1位水戸ホーリーホックと2位V・ファーレン長崎。昇格プレーオフ圏内には、3位ジェフユナイテッド千葉、4位ベガルタ仙台、5位徳島ヴォルティス、6位RB大宮アルディージャ。昇格プレーオフ圏外に7位サガン鳥栖、8位ジュビロ磐田が続いています。

昇格を争う上位8位までの直接対決を残しているのは、水戸、長崎、徳島、大宮、鳥栖、磐田の6チーム。長崎と徳島は4試合中3試合が直接対決。水戸、大宮、鳥栖、磐田は2試合が直接対決。一方で千葉と仙台は、直接対決がなしとなっています。2日の第35節では、磐田−長崎、鳥栖−徳島が直接対決を迎えます。

【J2第35節の対戦カード】いわき − 藤枝（ハワイアンズスタジアムいわき）大宮 − 秋田（NACK5スタジアム大宮）千葉 − 札幌（フクダ電子アリーナ）甲府 − 水戸（JIT リサイクルインク スタジアム）富山 − 愛媛（富山県総合運動公園陸上競技場）磐田 − 長崎（ヤマハスタジアム(磐田)）今治 − 仙台（アシックス里山スタジアム）鳥栖 − 徳島（駅前不動産スタジアム）熊本 − 山口（えがお健康スタジアム）大分 − 山形（クラサスドーム大分）