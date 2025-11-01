ロックミュージシャンの清春（57）が1日、池袋西口公園で行われた「TOSHIMA STREET FES2025」に出演した。

大きな歓声を浴びて登場し、まずは「Masquarade」を披露した。「皆さんこんにちは、清春です」とあいさつ。清春はボーカルを務めたバンド「SADS」のボーカルとして2000年に放送された伝説的なドラマ「池袋ウエストゲートパーク」（通称I．W．G．P）の主題歌「忘却の空」を担当しており「池袋と言えば僕、らしいので。住んでもいなければ普段も来ませんけれど、まさかここで歌える日が来るとは思いませんでした」と笑わせた。

多くの人が足を止め、観覧エリアの後方に大きな人だかりができる中で、「EMILY」「少年」と続けて歌唱した。

この日はミニライブということで「30分のライブはコスパが良いですね」と冗談を飛ばし、「池袋にマンションを2個くらい借りていこうかなと思います」と続けた。

最後は「僕が唯一池袋に関わりがある曲です」と紹介し「忘却の空」を披露。放送から25年、まさにドラマのタイトルと舞台となった地での歌唱とあって、会場はこの日一番の大きな盛り上がりを見せた。