◇東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第1日 1回戦 慶大2―5早大（2025年11月1日 神宮）

東京六大学野球の早大−慶大1回戦の「早慶戦」が神宮で行われ、慶大・丸田湊斗（2年＝慶応）の負傷にネットでも心配の声が挙がった。

「1番・中堅」でスタメン出場した丸田は8回、飛球を追って背走したが、そのまま外野フェンスに激突して負傷交代となるアクシデントがあった。

丸田は23年夏の甲子園で、慶応優勝に貢献した俊足好打の外野手。甘いマスクと美白に注目が集まり「美白王子」としてもアマチュア野球ファンの間で有名な選手でもある。

そんな丸田のガッツあふれるプレーだったが、フェンスに激突した際には早大の小宮山監督も心配になり、ベンチを飛び出して歩み寄ったほど。

Xでは「何事もありませんように」「それにしても丸田くんのことが気がかりだ。危険な当たり方に見えた。無事を祈っている」「丸田くんが心配ですね あれは覚悟して身を呈してでも取る気だったプレーに見えました」「そういや小宮山さんも来てたね。相手チームの監督が来ることって珍しいような」など、心配の声が寄せられていた。