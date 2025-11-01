【momose ジャズマスターモデル】（東京 みじめ 31歳）

以前友達のストラトをフィルタートロン2発とハードテイル化に伴うビグスビー搭載等の魔改造をして紹介してもらった者です。

自分の手癖の悪さから買っては売ってが酷すぎるので元々一番好きなジャズマスで一生物を探していたところこのジャズマスに会いました。デジマートで。

なんか奈良の島村◯器限定カラーらしくマッチングヘッドが大好きな自分にはドンズバな仕様で一目惚れ、気づいたら購入ボタンをポチッとしていました…。

音に関しては弾くまで知らなかったのですがポットが250Kを使用しているので汎用性は抜群です。あとプリセットも独自の仕様で凄く使いやすいです。よくあるプリセットより明瞭でジューシーな感じですね。

個人的にはジャズマスやジャガーは純正だと1MΩの印象が強いというかしかないと思っていたので少しビックリしました。以前500Kに交換したりして汎用性を高めた分個性を犠牲にしてる感じに負い目を感じたりしましたが250Kがまさか自分が求めていた音だった事に驚きました笑 調べるとNyui。

セルフモッドとしてはマスタリーに交換したりネックプレートをKTS製のチタン物に交換しております。

上記2つで汎用性の鬼です。

今シューゲイザーメインのバンドを組んでおりますがマジでメインの一本になっております。

◆ ◆ ◆

調べるとNyuiって何？乳井さんが関わったモデルなの？それにしても写真だけで高品質具合が伝わってくるような美しさですね。シューゲイザーやらせろという顔つきでございます。それにしてもめっちゃ音良さそうなオーラを出しとる。レイクプラシッドブルーをぐっと落ち着かせたようないい色だけどこれは何かな。アイスブルーよりも濃いし、オーシャンターコイズほど緑がかっていないし。時々鬼のような経年変化をみせたインカシルバーがこういう雰囲気を見せるけど、こんなに綺麗じゃないし。（BARKS 烏丸哲也）

