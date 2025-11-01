ドイツがダメって言ったのがそもそもの発端！

トルコ政府は2025年10月28日、国産主力戦車「アルタイ（Altay）」を初めてトルコ軍に引き渡したと発表しました。

【画像】え、ソックリ？ これが、K2「ブラックパンサー」をベースにしたトルコ戦車です

今回引き渡されたのは3両で、式典にはレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領も出席しました。エルドアン大統領は「目標は毎月8両の戦車を生産し、今後3〜4年以内に計250両を納入することだ」と述べました。

アルタイは、トルコ企業BMCが製造する国産主力戦車です。当初はドイツのMTUフリードリヒスハーフェン製ディーゼルエンジンとレンク製変速機を搭載する予定でした。しかし2020年11月、トルコのシリア内戦への関与およびそれに伴う人権侵害を理由に、ドイツ政府がトルコへの軍事関連輸出を制限。この禁輸措置により、生産計画は大幅に遅延しました。

その後、アルタイは韓国製のDV27KディーゼルエンジンとEST15K変速機を搭載する構成に変更されました。同戦車はもともと韓国のK2「ブラックパンサー」主力戦車をベースとしており、信頼性の観点から韓国製パワーユニットが採用されたとされています。

なお、トルコ国内でも国産エンジンの開発が進められており、将来的には完全国産化が見込まれています。

今回、韓国製パワーユニットを搭載した車両は初期生産型「アルタイT1」とされます。現時点ではまず85両がT1仕様として納入され、続いて国産エンジン「BATU」を搭載した「アルタイT2」が165両製造される予定です。